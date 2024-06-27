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        AK Parti ve MHP teşkilatlarından istişare toplantısı

        AK Parti ve MHP teşkilatları Adana'da istişare toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:15 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:15
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        AK Parti ve MHP teşkilatlarından istişare toplantısı
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        AK Parti ve MHP teşkilatları Adana'da istişare toplantısı düzenledi.

        MHP'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı, Büyükşehir Belediyesi meclis grup sözcüleri ve başkan vekilleri bir araya geldi.

        Meclis çalışmaları ve gündem maddeleri üzerine istişarede bulunulan toplantı, MHP Adana İl Başkanlığı binasında düzenlendi.

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