AK Parti ve MHP teşkilatlarından istişare toplantısı

MHP'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı, Büyükşehir Belediyesi meclis grup sözcüleri ve başkan vekilleri bir araya geldi.

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