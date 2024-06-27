AK Parti ve MHP teşkilatlarından istişare toplantısı
AK Parti ve MHP teşkilatları Adana'da istişare toplantısı düzenledi.
AK Parti ve MHP teşkilatları Adana'da istişare toplantısı düzenledi.
MHP'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı, Büyükşehir Belediyesi meclis grup sözcüleri ve başkan vekilleri bir araya geldi.
Meclis çalışmaları ve gündem maddeleri üzerine istişarede bulunulan toplantı, MHP Adana İl Başkanlığı binasında düzenlendi.
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