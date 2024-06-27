Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 96 kişinin öldüğü apartmanın depremde yıkılmasıyla ilgili davada mütalaa verildi

        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhit ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'ün yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:47 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 96 kişinin öldüğü apartmanın depremde yıkılmasıyla ilgili davada mütalaa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhit ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'ün yargılanmasına devam edildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Alpargün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatlar ve müştekiler mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamında toplanan tüm deliller dikkate alınarak sanık Hasan Alpargün'ün üzerine atılı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Alpargün, binayı inşa etmeden önce zemin etüdü yaptırdığını öne sürerek, şöyle devam etti:

        "Ben kanunlara uygun bir apartman inşa ettim. İnşaatta hiçbir eksik malzeme kullanmadım. 1975 Deprem Yönetmeliğine uygun olarak inşaat yaptım. Proje eksiksiz ve kusursuzdur. Ben ruhsat aldıktan sonra binanın inşaatını tamamladım. Belediye ekipleri bir hafta inşaat alanında denetim yaptıktan sonra iskan izni verdiler. Zaten benim hatam olsa iskan verilmezdi. Benim ciddi sağlık sorunlarım var. Kanser hastasıyım. Anjiyo oldum. 73 yaşındayım. 17 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum."

        Davaya katılan müştekiler ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, Alpargün'ün cezalandırılmasını talep etti.

        Müşteki avukatları ise Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporu dikkate alınarak sanık Alpargün'ün "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını, savcılığın bu yönde mütalaasını değiştirmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Hasan Alpargün'ün tutukluluk halinin devamına, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Duruşma sonrası açıklama

        Apartmanda yakınlarını da kaybeden müşteki ve avukat Beşir Ekinci, duruşma sonrası gazetecilere, Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada 3. duruşmanın görüldüğünü anımsattı.

        Adalet beklediklerini anlatan Ekinci, "Sonraki celsede karar verilecek. Bu karar yalnızca bizim dosyamızı değil, Türkiye'deki bütün deprem dosyaları ile beraber yaşanabilecek depremlerde veya bina yıkımlarımda asıl kusurluların çok ciddi ceza alabileceğini gösterecek bir dosya olacak. Emsal olacak, tarih yazacak." dedi.

        Ekinci, herkesi karar duruşmasına beklediklerini kaydetti.

        - Deprem günü KKTC'ye gittiği belirlenmişti

        Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

        Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

        Tutuklu müteahhit Hasan Alpargün, savcılıkta şöyle ifade vermişti:

        "Söz konusu binada herhangi bir eksikliğimiz yoktur. Hatta betonların kontrolü için işçileri sürekli uyarıyordum ancak inşaatın başka işlerine koşturduğumuzdan zaman zaman ilgilenemediğimiz oluyordu. Deprem nedeniyle yıkılan inşaatta herhangi bir eksikliğimiz ve hatamız bulunmamaktadır. Önceden planlanan bir program dahilinde 6 Şubat'ta aile dostlarımızı ziyaret amaçlı oğlumla KKTC'ye gittik. 3 gün sonra söz konusu apartmanın yıkıldığını öğrendim. Oğlumu olayları öğrenmesi için hemen Türkiye'ye gönderdim. Kesinlikle kaçmak gibi bir niyetim yoktu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        İstanbul Havalimanı zirvede!
        İstanbul Havalimanı zirvede!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        'Cinsel istismara uğradım'
        'Cinsel istismara uğradım'
        Damatlarını sokak ortasında katlettiler!
        Damatlarını sokak ortasında katlettiler!
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        CHP lideri Özel'den erken seçim açıklaması
        CHP lideri Özel'den erken seçim açıklaması
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı!
        Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı!
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!

        Benzer Haberler

        AK Parti ve MHP teşkilatlarından istişare toplantısı
        AK Parti ve MHP teşkilatlarından istişare toplantısı
        Pozantı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Pozantı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da mezar taşlarına saldırı (2)
        Adana'da mezar taşlarına saldırı (2)
        Evinde öldürülen Mustafa'nın katillerine iyi hal indirimi
        Evinde öldürülen Mustafa'nın katillerine iyi hal indirimi
        Mahkeme kararıyla tahliye ettirdiği kiracısından geriye harabe ev ile onlar...
        Mahkeme kararıyla tahliye ettirdiği kiracısından geriye harabe ev ile onlar...
        Bedensel engelli antrenör, masa tenisinde milli sporcular yetiştirmeyi hede...
        Bedensel engelli antrenör, masa tenisinde milli sporcular yetiştirmeyi hede...