Adana'daki silahlı saldırı davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası

Adana'da 20 yaşındaki gencin evinde tabancayla öldürülmesi, 6 akrabasının da yaralanmasıyla ilgili tutuklu sanıklardan 2'si 44 yıl 9 ay 15'er gün, diğeri 31 yıl 2 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Gökhan G, Rüzgar K. ve M.G. (17) ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan M.G, Mustafa Ataman'ı (20) kendisinin öldürdüğünü belirterek, "Mustafa Ataman evden küfrederek çıkıp bize doğru silahla ateş etti. Mustafa'nın tabancası tutukluk yaptı, tekrar içeri girdi, ben de tekrar bize saldırmasın diye peşinden eve girdim. Evin içindeyken Mustafa bana doğru ateş edince ben de tabancamla Mustafa'ya doğru bir el ateş ettim. Mustafa'yı öldürdüğümü ilk defa sizin karşınızda söylüyorum. Gerçek olan bu anlattığımdır." dedi.

Diğer sanık Rüzgar K. ise Mustafa Ataman'ın kendisinden tehditle para istediğini öne sürerek, "Kimlerin ateş ettiğini bilmiyorum. Sadece Mustafa'da silah gördüm. Mustafa'nın silahı bu esnada tutukluk yaptı ve içeriye doğru kaçtı, M.G, Mustafa'nın peşinden içeriye doğru koştu, biz de dışarı doğru kuştuk. M.G. içerdeyken silah sesi geldi. Daha sonra olay yerinden kaçtık. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı. Sanık Gökhan G. de savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Gökhan G. ve Rüzgar K'yi "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkum etti, duruşmadaki iyi halleri nedeniyle cezalarını 25'er yıla indirdi. Heyet, iki sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs", "yaralama", "konut dokunulmazlığını bozma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından da toplam 19 yıl 9 ay 15'er gün hapis cezasına mahkum etti. Toplamda 44 yıl 9 ay 15'er gün hapse mahkum edilen Gökhan G. ve Rüzgar K'nin mevcut hallerinin devamına da karar verildi.

Sanık M.G. ise "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapse çarptırıldı. Yaşının küçük olması ve iyi hali nedeniyle cezası 12 yıl 6 aya indirilen M.G'ye, "kasten öldürmeye teşebbüs", "yaralama", "konut dokunulmazlığını bozma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından da 18 yıl 8 ay 10 gün olmak üzere toplamda 31 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası verildi. M.G'nin de tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı. - Olay Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki ikametlerinde 17 Ağustos 2023'te tabancayla vurulan Mustafa Ataman hayatını kaybetmiş, 6 yakını yaralanmıştı.