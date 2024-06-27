Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Ceyhan depreminde hayatını kaybedenler anıldı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 27 Haziran 1998 yılında meydana gelen depremde yaşamını yitirenler törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:12 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ceyhan depreminde hayatını kaybedenler anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 27 Haziran 1998 yılında meydana gelen depremde yaşamını yitirenler törenle anıldı.

        İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı inşaat, jeofizik, jeoloji mühendisleri odaları ile Mimarlar Odası Adana Şubesi ve Ceyhan Belediyesince Ceyhan Deprem Anıtı önünde tören düzenlendi.

        İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hıdır Çak, törende odalar adına yaptığı açıklamada, depremin 145 kişinin ölümüne, 1500 kişinin yaralanmasına ve binlerce kişinin evsiz kalmasına yol açtığını ifade etti.

        Anma törenini zemin özelliklerinden, mimari ve betonarme tasarımına, projelendirmeden yapım aşamasına kadar görev alan meslek mensupları ile bunların takibi ve kontrolünde yer alan Ceyhan Belediyesi ortaklığında düzenlediklerini belirten Çak, böylece birlikte hareket etmenin, çalışma yürütmenin ve eş güdümün önemini vurguladıklarını dile getirdi.

        Çak, nitelikli, sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerinin oluşturulması için planlamadan tasarıma, projelendirmeden uygulamaya kadar tüm mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip meslek mensuplarınca sunulması gerektiğini kaydetti.

        Törene, Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar, Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Emin Pişkin, Mimarlar Odası Adana Şubesi yönetim kurulu üyesi Ertaç Özal, Ceyhan Belediye Başkan yardımcıları Ömer Arslan, Ahmet Özkan Akgün ve Burhan Onuk ile TMMOB'ye bağlı odaların üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        'Cinsel istismara uğradım'
        'Cinsel istismara uğradım'
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"

        Benzer Haberler

        Adana'daki silahlı saldırı davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası
        Adana'daki silahlı saldırı davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası
        Hastaneden yangın tüpü çalan sanığa 10 yıl hapis
        Hastaneden yangın tüpü çalan sanığa 10 yıl hapis
        Mide ve bağırsak zarı iitihabından korunmak için yapılması gerekenler duyur...
        Mide ve bağırsak zarı iitihabından korunmak için yapılması gerekenler duyur...
        Adana'da 96 kişinin öldüğü apartmanın depremde yıkılmasıyla ilgili davada m...
        Adana'da 96 kişinin öldüğü apartmanın depremde yıkılmasıyla ilgili davada m...
        AK Parti ve MHP teşkilatlarından istişare toplantısı
        AK Parti ve MHP teşkilatlarından istişare toplantısı
        Pozantı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Pozantı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü