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        Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi ve mühendisinin yargılanmasına devam edildi

        Adana'daki Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasıyla ilgili müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın yargılandığı davada, apartmanın eski yöneticisi tanık olarak dinlenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 17:07 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:07
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        Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi ve mühendisinin yargılanmasına devam edildi
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        Adana'daki Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasıyla ilgili müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın yargılandığı davada, apartmanın eski yöneticisi tanık olarak dinlenildi.

        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar Mete ve Tuğran ile bazı müştekiler, apartmanın eski yönticisi tanık H.B. ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada beyanı alınan H.B, 6 Şubat 2023'teki depremler öncesinde Mete Apartmanı'nın eski yöneticisi olduğunu belirterek, şunları anlattı:

        "Apartmanın 7'nci katında oturuyordum. Gece yaşanan depreme yakalandık. Evdeydim, 7'nci kattan merdivenlerden yürüyerek indim. Duvarların hepsi patlaktı. WhatsApp yazışması ile herkese bilgi verildi. Herkes dışarı çıkmıştı. Daha sonra bazı bina sakinleri, eşyalarını almak için tekrar evlerine girmişti. Apartmanın zemin katındaki dükkanda deprem öncesi tadilat yapıldı. Söz konusu dükkana girdim. Kolon kesildiğini görmedim, duymadım. Belediye gelip kontrol yapmıştı. Bir şey olsaydı zaten tutanak tutarlardı. Bina arka taraftan değil, ön taraftan yıkıldı. Binanın yapımında işçiliğin kötü olduğu konuşuluyordu."

        Sanık Atilla Tuğran, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Diğer sanık Muzaffer Mete de binayı gerekli fen ve teknik kurallara göre inşa ettiklerini ileri sürerek beraatini istedi.

        Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, binanın yıkılmasıyla ilgili bilirkişiden gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat 2023'te, müteahhidi Muzaffer Mete ise 17 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Tuğran ve Mete, 26 Temmuz 2023'teki ilk duruşmada "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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