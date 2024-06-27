Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi ve mühendisinin yargılanmasına devam edildi

Adana'daki Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasıyla ilgili müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın yargılandığı davada, apartmanın eski yöneticisi tanık olarak dinlenildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar Mete ve Tuğran ile bazı müştekiler, apartmanın eski yönticisi tanık H.B. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan H.B, 6 Şubat 2023'teki depremler öncesinde Mete Apartmanı'nın eski yöneticisi olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Apartmanın 7'nci katında oturuyordum. Gece yaşanan depreme yakalandık. Evdeydim, 7'nci kattan merdivenlerden yürüyerek indim. Duvarların hepsi patlaktı. WhatsApp yazışması ile herkese bilgi verildi. Herkes dışarı çıkmıştı. Daha sonra bazı bina sakinleri, eşyalarını almak için tekrar evlerine girmişti. Apartmanın zemin katındaki dükkanda deprem öncesi tadilat yapıldı. Söz konusu dükkana girdim. Kolon kesildiğini görmedim, duymadım. Belediye gelip kontrol yapmıştı. Bir şey olsaydı zaten tutanak tutarlardı. Bina arka taraftan değil, ön taraftan yıkıldı. Binanın yapımında işçiliğin kötü olduğu konuşuluyordu."

Sanık Atilla Tuğran, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." dedi. Diğer sanık Muzaffer Mete de binayı gerekli fen ve teknik kurallara göre inşa ettiklerini ileri sürerek beraatini istedi. Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, binanın yıkılmasıyla ilgili bilirkişiden gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.