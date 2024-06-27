Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da itfaiye ekipleri, yangın çıkan evde kenevir serasıyla karşılaştı

        Adana'da bir evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, odalarda kurulu iki serada kenevir yetiştirildiğini belirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:40 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da itfaiye ekipleri, yangın çıkan evde kenevir serasıyla karşılaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da bir evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, odalarda kurulu iki serada kenevir yetiştirildiğini belirledi.

        Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın üçüncü katındaki daireden duman yayılması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, kapı kilidini kırıp daireye girerek yangına müdahale etti.

        Yangını söndüren itfaiye ekipleri, iki ayrı odada iklimlendirme sistemi bulunan seralarda kenevir bitkisi yetiştirildiğini fark etti.

        İtfaiye ekipleri, yaptıkları ilk incelemede, bir odada kuruması için kovada istiflenen kenevir bitkisinin sigara veya benzeri cisimle temas etmesi sonucu yangının çıktığını belirledi.

        Polis ekipleri, evde kenevir yetiştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıktı
        Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıktı
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Kiracısından harabe bir ev ve öldürülmüş kediler kaldı
        Kiracısından harabe bir ev ve öldürülmüş kediler kaldı
        Tartıştığı babasını satırla öldürmüştü
        Tartıştığı babasını satırla öldürmüştü
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        "Kargocu soyup kaçtı" dedi, gerçek bambaşka çıktı
        "Kargocu soyup kaçtı" dedi, gerçek bambaşka çıktı
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cinsel taciz iddiasında polisi vurmuştu! Birbirlerini suçladılar
        Cinsel taciz iddiasında polisi vurmuştu! Birbirlerini suçladılar
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"

        Benzer Haberler

        Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi ve mühendisinin yargılanmas...
        Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi ve mühendisinin yargılanmas...
        12 kişinin öldüğü apartmanın eski yöneticisi: İşçiliğin kötü olduğu konuşul...
        12 kişinin öldüğü apartmanın eski yöneticisi: İşçiliğin kötü olduğu konuşul...
        96 kişinin öldüğü apartmanın davasında ölenlerin yakınlarından kravatlı san...
        96 kişinin öldüğü apartmanın davasında ölenlerin yakınlarından kravatlı san...
        Ceyhan depreminde hayatını kaybedenler anıldı
        Ceyhan depreminde hayatını kaybedenler anıldı
        Adana'daki silahlı saldırı davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası
        Adana'daki silahlı saldırı davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası
        Hastaneden yangın tüpü çalan sanığa 10 yıl hapis
        Hastaneden yangın tüpü çalan sanığa 10 yıl hapis