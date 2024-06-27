Adana'da itfaiye ekipleri, yangın çıkan evde kenevir serasıyla karşılaştı

İtfaiye ekipleri, yaptıkları ilk incelemede, bir odada kuruması için kovada istiflenen kenevir bitkisinin sigara veya benzeri cisimle temas etmesi sonucu yangının çıktığını belirledi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, iki ayrı odada iklimlendirme sistemi bulunan seralarda kenevir bitkisi yetiştirildiğini fark etti.

Bunun üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'da bir evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, odalarda kurulu iki serada kenevir yetiştirildiğini belirledi.

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