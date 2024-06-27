Adana'da yola devrilen ağaç trafiği aksattı
Adana'nın Kozan ilçesinde yola devrilerek trafik akışını engelleyen ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde yola devrilerek trafik akışını engelleyen ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.
Tufanpaşa Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda kaldırımda bulunan bir turunç ağacı gövdesinden kırılarak yola devrildi.
Ağacın devrilmesi nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerleyebildi.
Durumun bildirilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye giderek devrilen ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı.
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