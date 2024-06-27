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        Adana'da yola devrilen ağaç trafiği aksattı

        Adana'nın Kozan ilçesinde yola devrilerek trafik akışını engelleyen ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 22:36 Güncelleme: 27.06.2024 - 22:36
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        Adana'da yola devrilen ağaç trafiği aksattı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde yola devrilerek trafik akışını engelleyen ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

        Tufanpaşa Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda kaldırımda bulunan bir turunç ağacı gövdesinden kırılarak yola devrildi.

        Ağacın devrilmesi nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerleyebildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye giderek devrilen ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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