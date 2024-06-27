Adana'da otobüste çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, Pozantı-Adana Otoyolu'nun Akçatekir Mahallesi yakınında seyir halindeyken alev aldı.

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