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        Pozantı'da iki çiftçiye hibe destekli su tankı verildi

        Pozantı'da hayvanların suya erişimine destek olmak amacıyla Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında 2 çiftçiye yüzde 70 hibe destekli su tankı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 09:29 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:29
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        Pozantı'da iki çiftçiye hibe destekli su tankı verildi
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        Pozantı'da hayvanların suya erişimine destek olmak amacıyla Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında 2 çiftçiye yüzde 70 hibe destekli su tankı verildi.

        Kaymakam Ekrem Güdek, Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, projenin kırsal alanlarda tarım ve hayvancılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren girişimciler için büyük bir fırsat sunduğunu söyledi.

        Proje kapsamında bir kısmı hibe olan desteklerin verilmesiyle kırsal kesimde tarımsal üretim ve verimlilik artışının hedeflendiğini ifade eden Güdek, "Destek almaya hak kazanan girişimciler, bu destek sayesinde işlerini geliştirme ve kırsal alanlarda ekonomik büyümeye katkı sağlama fırsatı elde edecek. Kırsal kesimdeki ekonomik kalkınmaya destek olacak bu önemli adım, bölgedeki tarımsal potansiyelin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyacak." dedi.

        Konuşmaların ardından su tankları çiftçilere teslim edildi.

        Törene İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Olguner ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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