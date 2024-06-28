Pozantı'da iki çiftçiye hibe destekli su tankı verildi

Pozantı'da hayvanların suya erişimine destek olmak amacıyla Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında 2 çiftçiye yüzde 70 hibe destekli su tankı verildi.

Kaymakam Ekrem Güdek, Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, projenin kırsal alanlarda tarım ve hayvancılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren girişimciler için büyük bir fırsat sunduğunu söyledi.

Proje kapsamında bir kısmı hibe olan desteklerin verilmesiyle kırsal kesimde tarımsal üretim ve verimlilik artışının hedeflendiğini ifade eden Güdek, "Destek almaya hak kazanan girişimciler, bu destek sayesinde işlerini geliştirme ve kırsal alanlarda ekonomik büyümeye katkı sağlama fırsatı elde edecek. Kırsal kesimdeki ekonomik kalkınmaya destek olacak bu önemli adım, bölgedeki tarımsal potansiyelin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyacak." dedi.