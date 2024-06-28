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        Adana'da "bıçakla yaralama" sanığına 7 yıl 13 ay 15 gün hapis

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eski nişanlısını rahatsız ettiği gerekçesiyle tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 09:53 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:53
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        Adana'da "bıçakla yaralama" sanığına 7 yıl 13 ay 15 gün hapis
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eski nişanlısını rahatsız ettiği gerekçesiyle tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık V.Ç. ile müşteki Ş.Y. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Ş.Y'nin sanık V.Ç'nin eski nişanlısı İ.D. ile görüştüğü gerekçesiyle taraflar arasında husumet bulunduğunu, olay günü Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir kafede karşılaşan ikilinin tartıştıklarını kaydetti.

        Savcı, taraflar arasında yaşanan karşılıklı küfürleşme sonrası kavgaya dönüşen olayda Ş.Y'yi darbeden V.Ç'nin müştekiyi bıçakla da ağır yaraladığını belirterek, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık V.Ç. suçsuz olduğunu ifade ederek, "Ş.Y. benim eski nişanlımı rahatsız ediyordu. Olay günü tesadüfen karşılaştık. Kendisi bana küfretti. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

        Müşteki Ş.Y. ise şikayetçi olduğunu dile getirerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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