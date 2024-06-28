Adana'da "bıçakla yaralama" sanığına 7 yıl 13 ay 15 gün hapis

Müşteki Ş.Y. ise şikayetçi olduğunu dile getirerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık V.Ç. suçsuz olduğunu ifade ederek, "Ş.Y. benim eski nişanlımı rahatsız ediyordu. Olay günü tesadüfen karşılaştık. Kendisi bana küfretti. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Ş.Y'nin sanık V.Ç'nin eski nişanlısı İ.D. ile görüştüğü gerekçesiyle taraflar arasında husumet bulunduğunu, olay günü Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir kafede karşılaşan ikilinin tartıştıklarını kaydetti.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık V.Ç. ile müşteki Ş.Y. ve taraf avukatları katıldı.

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