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        Kozan'da, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında depremde hasar gören site yıkılıyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kozan'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanan site sakinlerinin binalarının yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 12:21 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:21
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        Kozan'da, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında depremde hasar gören site yıkılıyor
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kozan'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanan site sakinlerinin binalarının yıkımına başlandı.

        Tufanpaşa Mahallesi Ender Sokak'ta 4 katlı iki bloktan oluşan Seçkin Sitesi'nin her iki bloğu da depremlerde hasar gördü. Site sakinleri bir araya gelerek Bakanlığın TOKİ güvencesiyle hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvurdu.

        Onaylanan başvuru sonrası yerinde dönüşüm amacıyla sitenin yıkımına başlandı.

        Bina yöneticisi Muhammet Çörekli, AA muhabirine, geçen yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sitenin orta hasarlı hale geldiğini söyledi.

        Bakanlığın uyguladığı Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalandıklarını ifade eden Çörekli, "Hibe ve kredi desteğiyle evimiz 18 ay içerisinde teslim edilecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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