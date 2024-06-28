Kozan'da, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında depremde hasar gören site yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kozan'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanan site sakinlerinin binalarının yıkımına başlandı.

Tufanpaşa Mahallesi Ender Sokak'ta 4 katlı iki bloktan oluşan Seçkin Sitesi'nin her iki bloğu da depremlerde hasar gördü. Site sakinleri bir araya gelerek Bakanlığın TOKİ güvencesiyle hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvurdu.

Onaylanan başvuru sonrası yerinde dönüşüm amacıyla sitenin yıkımına başlandı.