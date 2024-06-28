Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da silahla eşini öldüren şüpheli, bacanağı ve yoldan geçen 2 kişiyi de yaraladı

        Adana'da tartıştığı karısını tabancayla öldüren, bacanağı ve yoldan geçen 2 kişiyi de yaralayan şüpheli kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:10 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da silahla eşini öldüren şüpheli, bacanağı ve yoldan geçen 2 kişiyi de yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da tartıştığı karısını tabancayla öldüren, bacanağı ve yoldan geçen 2 kişiyi de yaralayan şüpheli kaçtı.

        Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahalesi Güneş Kuşak Bulvarı'nda, Murat Akdöker'in (30) kullandığı ve içerisinde Gökhan Çelik (29) ile eşi Hatice Çelik'in (27) bulunduğu 70 AAF 487 plakalı otomobilde 3 kişi arasında tartışma çıktı.

        Gökhan Çelik, yanındaki tabancayla önce karısının kız kardeşiyle evli olan Murat Akdöker'e, daha sonra araçtan inerek kaçmaya çalışan eşi Hatice Çelik'e tabancayla ateş etti.

        Hatice Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı bacanağı Murat Akdöker ile Gökhan Çelik'in karısına araçtan indiği sırada ateş açarken kurşun isabet etmesi sonucu yaraladığı yoldan geçen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Hastanedeki tedavileri süren yaralı 3 kişiden Murat Akdöker'in durumunun ağır oldığu belirtildi.

        Şüpheli, olay yeri civarında olan ve kendisine müdahele etmek isteyen polis ekibine de ateş açarak kaçtı.

        Polis aracına da kurşun isabet etti, kaçan Gökhan Çelik'i yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Gökhan Çelik'in uzman erbaş, Hatice Çelik'in de öğretmen olduğu, bir çocuk sahibi çiftin Mardin'de görev yaptıkları ve izinlerinde memleketleri Adana'ya geldikleri belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        Amsterdam ‘turizm kirliliğiyle’ mücadele için hangi önlemleri alıyor?
        Amsterdam ‘turizm kirliliğiyle’ mücadele için hangi önlemleri alıyor?
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        AB yöneticileri belli oldu
        AB yöneticileri belli oldu
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        Uzman çavuş, tartıştığı öğretmen eşini öldürüp 3 kişiyi de yaraladı
        Uzman çavuş, tartıştığı öğretmen eşini öldürüp 3 kişiyi de yaraladı
        Metruk binadaki cinayetin sanığı: Mahalleye esrar almaya gittim
        Metruk binadaki cinayetin sanığı: Mahalleye esrar almaya gittim
        Eski siyasi parti başkanı ile 17 yaşındaki çocuğun 'bisiklet' kavgası
        Eski siyasi parti başkanı ile 17 yaşındaki çocuğun 'bisiklet' kavgası
        Kozan'da, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında depremde hasar gören site yıkı...
        Kozan'da, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında depremde hasar gören site yıkı...
        Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 173 zanlı adliyede
        Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 173 zanlı adliyede
        Banka hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi tespit edilen yasa dışı...
        Banka hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi tespit edilen yasa dışı...