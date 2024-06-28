Adana'da kaldığı barakada uyuşturucu ele geçirilen sanığa dava

İddianamede, barakada uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi de bulunduğu bilgisine yer verilerek, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Barakada 87 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildiği iddianamede belirtildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis ekipleri tarafından Hadırlı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde, sanığın kaldığı barakada arama yapıldığı belirtildi.

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