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        Adana'da kamu arazilerinin usulsüz tahsis edildiği iddiasına 20 gözaltı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamu arazilerinin usulsüz tahsis edilmesi yoluyla haksız menfaat sağladıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:42 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:42
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        Adana'da kamu arazilerinin usulsüz tahsis edildiği iddiasına 20 gözaltı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamu arazilerinin usulsüz tahsis edilmesi yoluyla haksız menfaat sağladıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Ceyhan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamu arazilerinin usulsüz yollarla tahsis edilerek haksız menfaat sağlandığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

        Ekipler, elde ettikleri bilgi ve deliller sonucunda kimliğini belirledikleri 21 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, adreslerde ruhsatsız 2 tabanca, 3 av tüfeği, 3 şarjör, 23 dolu fişek, 8 dolu kartuş ve uzun namlulu tüfeğe ait 5 dolu fişek ile bir miktar para ele geçirildi.

        Şüpheliler işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Firari bir şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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