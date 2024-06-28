Adana'da kamu arazilerinin usulsüz tahsis edildiği iddiasına 20 gözaltı

Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, adreslerde ruhsatsız 2 tabanca, 3 av tüfeği, 3 şarjör, 23 dolu fişek, 8 dolu kartuş ve uzun namlulu tüfeğe ait 5 dolu fişek ile bir miktar para ele geçirildi.

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