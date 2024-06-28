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        Adana'da oyun salonları ve bahis bayileri "çocuklar için" denetlendi

        Adana'da polis ekiplerinin yıl içinde internet kafe, oyun salonu ve bahis bayilerine yönelik denetimlerinde 12 iş yeri için yasal işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:19 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:19
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        Adana'da oyun salonları ve bahis bayileri "çocuklar için" denetlendi
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        Adana'da polis ekiplerinin yıl içinde internet kafe, oyun salonu ve bahis bayilerine yönelik denetimlerinde 12 iş yeri için yasal işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların zararlı olabilecek etkenlerden uzak tutulması için ticari amaçlı çalıştırılan internet kafe, oyun salonu ve bahis bayilerinde denetim gerçekleştirdi.

        Yıl içindeki denetimlerde 54 internet kafe, 185 bahis bayisi ve 12 oyun salonu kontrol edildi.

        Mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen 12 iş yerine yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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