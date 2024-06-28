Adana'da oyun salonları ve bahis bayileri "çocuklar için" denetlendi

Mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen 12 iş yerine yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların zararlı olabilecek etkenlerden uzak tutulması için ticari amaçlı çalıştırılan internet kafe, oyun salonu ve bahis bayilerinde denetim gerçekleştirdi.

Adana'da polis ekiplerinin yıl içinde internet kafe, oyun salonu ve bahis bayilerine yönelik denetimlerinde 12 iş yeri için yasal işlem yapıldı.

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