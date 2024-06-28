Adana'da iş yerine yapılan taşlı saldırı güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde husumetli iki esnaftan birinin yakınlarının diğer esnafın iş yerine yaptığı taşlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Belediye Evleri Mahallesi'nde anlaşmazlık yaşayan iki esnaf arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü.

Esnaftan Seda Yavuz, karşı esnafın yakınlarının olay yerine gelerek kendisine saldırmasından korkarak iş yerine girip kapısını kilitledi.

Bunun üzerine gruptaki bazı kişiler, ellerine geçirdikleri parke taşı ve sandalyelerle iş yerine saldırdı.

Polisin olay yerine gelmesi üzerine gruptakilerden bazıları kaçarak uzaklaştı. Olaya karıştığı öne sürülen gruptaki 2 kişi gözaltına alındı. Yavuz, evinde gazetecilere, olay günü komşusu olan kadın esnaf tarafından darbedildiğini ve ardından bu kişinin yakınları tarafından telefonla tehdit edildiğini öne sürdü. Olaydan yaklaşık yarım saat sonra husumetli olduğu esnafın yakınlarının gelip iş yerine saldırdığını belirten Yavuz, şunları söyledi: "Ben iki gündür evimden çıkamıyorum. İşime de gidemiyorum. Saldırı sırasında eşim de vardı. Çok korktuk. Saldıranlarda silah da vardı. Halen tehdit altındayız. Evimde eşim ve çocuklarımla beraber öldürüleceğimi söylüyorlar. Ben koruma talep ediyorum. Lütfen yardımcı olun. Gözaltına alınan 2 kişi de serbest bırakıldı. Şu an evimden çıkamıyorum. Yardımcı olunmasını istiyorum."