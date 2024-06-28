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        Adana Demirspor'un kamp programı belli oldu

        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un 2024-2025 sezonu kamp programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 18:06 Güncelleme: 28.06.2024 - 18:06
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        Adana Demirspor'un kamp programı belli oldu
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        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un 2024-2025 sezonu kamp programı belli oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da 29 Haziran'dan 22 Temmuz'a kadar birinci etap kampı gerçekleştirecek.

        Adana Demirspor, ikinci etap kamp çalışmaları için 23 Temmuz'da İtalya'ya gidecek. Mavi-lacivertli ekip, burada Napoli ve Bari ile iki hazırlık maçı oynayacak.

        Adana Demirspor, kamp çalışmalarını 1 Ağustos'ta tamamlayıp kente dönecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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