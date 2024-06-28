Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da yılbaşından bu yana 1825 motosiklet trafikten men edildi

        Adana'da yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde, 1825 motosiklet trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 19:43 Güncelleme: 28.06.2024 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da yılbaşından bu yana 1825 motosiklet trafikten men edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde, 1825 motosiklet trafikten men edildi.

        Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abart egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücülerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Uygulama noktasında açıklamalarda bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Çuhadar, kentin birçok noktasında gece gündüz yapılan uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini belirterek, uygulamaların geçen yıla oranla yüzde 710 arttığını söyledi.

        Çuhadar, ilk beş ayda 75 bin 861 motosikletin sorgulandığını belirterek, son 6 ayda 1825 motosikletin de trafikten men edildiğini ve ayrıca kask takmayan eksik belgeli sürücülere de işlem yapıldığını bildirdi.

        Adana'da trafiğe kayıtlı 212 bin 143 motosiklet ve 199 bin 785 elektrikli bisikletin olduğu bilgisini veren Çuhadar, şöyle devam etti:

        "Denetimlerin artırılması, kazaların azaltılmasında önemli bir rol oynuyor. Son 1 yıl içerisinde toplam 3 bin 814 vatandaşımız trafik kazalarında yaralandı. Bu yaralanmaların 1834'ü motosiklet kaynaklı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü olarak bu denetimlerle trafik güvenliğini artırmayı ve çevreye verilen rahatsızlığı minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız tüm kent genelinde kararlılıkla sürecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        'Yol verme' kavgasında bıçaklayarak öldürdü: Haklarını helal etsinler
        'Yol verme' kavgasında bıçaklayarak öldürdü: Haklarını helal etsinler
        Silivri'de anız yangını!
        Silivri'de anız yangını!
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Eski Bakan Kaya'nın oğlu LGS birincisi
        Eski Bakan Kaya'nın oğlu LGS birincisi
        28 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        28 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
        Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
        Kosova'da devlet kurumlarında TikTok kullanımına yasak
        Kosova'da devlet kurumlarında TikTok kullanımına yasak
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Diana için milyonlar harcandı
        Diana için milyonlar harcandı
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor'un kamp programı belli oldu
        Adana Demirspor'un kamp programı belli oldu
        Adana'da iş yerine yapılan taşlı saldırı güvenlik kamerasında
        Adana'da iş yerine yapılan taşlı saldırı güvenlik kamerasında
        Adana'da oyun salonları ve bahis bayileri "çocuklar için" denetlendi
        Adana'da oyun salonları ve bahis bayileri "çocuklar için" denetlendi
        Kamu arazilerinin usulsüz tahsis edildiği iddiasına 20 gözaltı
        Kamu arazilerinin usulsüz tahsis edildiği iddiasına 20 gözaltı
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Mersin'de TMO'nun yeni depolarını hizmete aç...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Mersin'de TMO'nun yeni depolarını hizmete aç...
        Adana'da kamu arazilerinin usulsüz tahsis edildiği iddiasına 20 gözaltı
        Adana'da kamu arazilerinin usulsüz tahsis edildiği iddiasına 20 gözaltı