Adana'da karısını tabancayla vurarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Adana'da geçen yıl karısını tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Abdullah Sarı ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, sanığın evde çıkan tartışmada eşi Naile Sarı'yı ruhsatsız tabancayla öldürdüğünü belirterek, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Abdullah Sarı ise silahına bakım yaptığını öne sürerek, "Kasıtlı vurmadım, olay kazayla gerçekleşti. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığın cezasını duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi de uygulayıp müebbet hapis cezasına indirdi. Heyet, sanığı "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl 3 ay hapse çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.