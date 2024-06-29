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        Otomobil lastiğinde nakledilen uyuşturucuyu evde kum torbasına saklamışlar

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kum torbasına uyuşturucu gizledikleri belirlenen 1'i firari, 2'si tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:01
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        Otomobil lastiğinde nakledilen uyuşturucuyu evde kum torbasına saklamışlar
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        SATUK TOPALOĞLU - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kum torbasına uyuşturucu gizledikleri belirlenen 1'i firari, 2'si tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Gülpınar Mahallesi'ndeki bir evde "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 8 Mart'ta tutuklanan Suriye uyruklu İ.C.E. ve M.M.M. ile 12 Mart'ta hakkında tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkarılan firari Z.H. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülpınar Mahallesi'nde sanıkların kaldığı eve operasyon düzenlendiği belirtildi.

        Evde, polis ekiplerince yapılan aramada balkon tavanına asılmış kum torbasının içinde, bez ile sünger arasına sarılı ve üzerinde Arapça notların bulunduğu 41 pakette 40 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildiği iddianamede ifade edildi.

        - Uyuşturucu, otomobil lastiğine saklanarak eve getirilmiş

        İddianamede ifadesine yer verilen sanık M.M.M, şunları öne sürdü:

        "Bu uyuşturucu hapları polisler gelmeden 2-3 saat önce Z.H. bize otomobil lastiği içinde getirdi. Z.H. bıçakla lastiği kesti ve uyuşturucu hapların olduğu poşetleri çıkardı. Bana ve benimle yakalanan İ.C.E'ye seslenerek boks torbasını getirmemizi istedi. Biz de İ.C.E. ile boks torbasını getirdik. Boks torbası evde balkonda asılı halde bulunuyordu. Bu boks torbası normalde bana aittir. Ben boks yapmak amacıyla almıştım. İçindeki kumaşları çıkardım. Bize uyuşturucu hapların poşetlerini verdi. Biz de boks torbasının içine doldurduk."

        Diğer sanık İ.C.E. de iddianamedeki ifadesinde, "Bu evi kiralarken Z.H. bana 'Bu evde bedava yaşayın ancak ben bu eve ara sıra uyuşturucu madde saklayacağım' demişti. Ben de mecbur olduğumdan kabul ettim." beyanında bulundu.

        İddianamede sanıkların, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandıkları, fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket edip kaynağı belirlenemeyen yerden uyuşturucu temin ettikleri anlatıldı.

        Sanıkların, uyuşturucu hapları kullanıcılara satmak amacıyla ikametlerinde bulundurdukları bildirilen iddianamede, İ.C.E, M.M.M. ve Z.H'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Sanıkların yargılaması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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