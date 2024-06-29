Otomobil lastiğinde nakledilen uyuşturucuyu evde kum torbasına saklamışlar

SATUK TOPALOĞLU - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kum torbasına uyuşturucu gizledikleri belirlenen 1'i firari, 2'si tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gülpınar Mahallesi'ndeki bir evde "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 8 Mart'ta tutuklanan Suriye uyruklu İ.C.E. ve M.M.M. ile 12 Mart'ta hakkında tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkarılan firari Z.H. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülpınar Mahallesi'nde sanıkların kaldığı eve operasyon düzenlendiği belirtildi.

"Bu uyuşturucu hapları polisler gelmeden 2-3 saat önce Z.H. bize otomobil lastiği içinde getirdi. Z.H. bıçakla lastiği kesti ve uyuşturucu hapların olduğu poşetleri çıkardı. Bana ve benimle yakalanan İ.C.E'ye seslenerek boks torbasını getirmemizi istedi. Biz de İ.C.E. ile boks torbasını getirdik. Boks torbası evde balkonda asılı halde bulunuyordu. Bu boks torbası normalde bana aittir. Ben boks yapmak amacıyla almıştım. İçindeki kumaşları çıkardım. Bize uyuşturucu hapların poşetlerini verdi. Biz de boks torbasının içine doldurduk."

Evde, polis ekiplerince yapılan aramada balkon tavanına asılmış kum torbasının içinde, bez ile sünger arasına sarılı ve üzerinde Arapça notların bulunduğu 41 pakette 40 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildiği iddianamede ifade edildi.

Diğer sanık İ.C.E. de iddianamedeki ifadesinde, "Bu evi kiralarken Z.H. bana 'Bu evde bedava yaşayın ancak ben bu eve ara sıra uyuşturucu madde saklayacağım' demişti. Ben de mecbur olduğumdan kabul ettim." beyanında bulundu.

İddianamede sanıkların, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandıkları, fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket edip kaynağı belirlenemeyen yerden uyuşturucu temin ettikleri anlatıldı.

Sanıkların, uyuşturucu hapları kullanıcılara satmak amacıyla ikametlerinde bulundurdukları bildirilen iddianamede, İ.C.E, M.M.M. ve Z.H'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.