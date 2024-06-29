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        Adana'da otoyol kenarındaki direkleri çaldıkları iddiasıyla 3 sanığa 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava

        Adana'da otoyol kenarında bulunan 15 metal direği çaldıkları iddiasıyla 2'si tutuklu 3 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:09 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:09
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        Adana'da otoyol kenarındaki direkleri çaldıkları iddiasıyla 3 sanığa 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava
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        Adana'da otoyol kenarında bulunan 15 metal direği çaldıkları iddiasıyla 2'si tutuklu 3 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Acıdere Mahallesi mevkisinde yol kenarında bulunan kamuya ait toprağa sabitlenmiş 15 metal direği çaldıkları suçlamasıyla 6 Temmuz 2023'te tutuklanan R.D, S.G. ve tutuksuz Ş.D. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların olay günü TAG Otoyolu Acıdere Mahallesi Misi Kavşağı ile Suluca alt geçidi arasında kamuya ait toprağa sabitlenmiş metal direklerin bulunduğu alana geldikleri belirtildi.

        Sanıkların aralarında üçer metre olan bu direklerin bir kısmının beton temelini kırmak, bir kısmını da topraktan sökmek suretiyle çalarak S.G'ye ait kamyonete yükledikleri anlatılan iddianamede, hırsızlık suçunu işleme hususunda fikir ve eylem birliği içindeki sanıkların "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

        İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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