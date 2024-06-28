Adana'da eşini öldüren, bacanağı ve yoldan geçen 2 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Adana'da tartıştığı karısını tabancayla öldüren, bacanağı ve yoldan geçen 2 kişiyi de yaralayan şüpheli, saklandığı bir evin damında yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda, tartıştığı eşi Hatice Çelik'i (27) öldüren, eşinin kız kardeşiyle evli olan Murat Akdöker (30) ile olay yerinden geçen İsmail Hakkı Ağca (71) ve Can Alagöz'ü (57) de yaraladıktan sonra polisle girdiği çatışmada kendisi de bacağından yaralanan zanlı Gökhan Çelik'i (29) yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan araştırmayla şüphelinin Yeşilyuva Mahallesi'nde bir eve girdiği belirlendi. Ekipler, boş eve girerek bacağına tampon uygulaması yapan şüpheliyi damda saklanırken yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan Mardin'de öğretmen olarak görev yapan Hatice Çelik'in kendisini darbettiği gerekçesiyle polis merkezine başvurarak 2 yaşındaki oğlunun babası uzman çavuş eşi Gökhan Çelik hakkında 5 Haziran'da uzaklaştırma kararı aldırdığı ve boşanma davası açmak için Adana'ya ailesinin yanına döndüğü öğrenildi.

Şüphelinin de çocuğunu görmek için Adana'ya geldiği, daha sonra konuşmak için Murat Akdöker ve Hatice Çelik ile evden ayrıldıkları belirlendi. - Olay Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda, dün Murat Akdöker'in (30) kullandığı ve içerisinde Gökhan Çelik (29) ile eşi Hatice Çelik'in (27) bulunduğu 70 AAF 487 plakalı otomobilde 3 kişi arasında tartışma çıkmıştı. Gökhan Çelik, yanındaki tabancayla önce eşinin kız kardeşiyle evli olan Murat Akdöker'e, daha sonra araçtan inerek kaçmaya çalışan eşi Hatice Çelik'e tabancayla ateş etmişti.