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        Adana'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

        Adana'da besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:15 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:22
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        Adana'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
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        Adana'da besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı.

        Merkez Seyhan ilçesi Kayışlı Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde kuluçka makinesine bırakılan yumurtalar 22 gün sonra çatladı.

        Yumurtalardan çıkan civcivlerden birinde farklılık gözlemleyen çiftliğin müdürü Semra Ölmez, yavruyu kontrol ettiğinde 4 ayaklı olduğunu gördü.

        Semra Ölmez, gazetecilere, kümeste bir civcivin dikkatini çektiğini belirterek, "Şaşırdım, hayvan yürüyemiyor zannettim. Sonra elime alınca 4 ayağının olduğunu fark ettim. 10 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yaşadığı sürece bunu ayrı tutacağım, diğerleriyle göndermeyeceğim." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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