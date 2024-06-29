Adana'da telefonunu gasbettiği kişiyi darbettiği öne sürülen sanığa dava

M.N'nin, M.C'yi yakalaması üzerine çıkan kavgada, sanığın müştekiyi darbettiği ve bıçakla yaralayarak kaçtığı anlatılan iddianamede, sanık M.C'nin "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Damar Arıkoğlu Bulvarı üzerinde M.C'nin bir arkadaşı ile görüşme yapmak bahanesiyle M.N'den cep telefonunu aldığı ve daha sonra kaçmaya başladığı belirtildi.

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