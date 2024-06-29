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        Adana'da telefonunu gasbettiği kişiyi darbettiği öne sürülen sanığa dava

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, cep telefonunu gasbettiği kişiyi darbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:04 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:04
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        Adana'da telefonunu gasbettiği kişiyi darbettiği öne sürülen sanığa dava
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, cep telefonunu gasbettiği kişiyi darbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Mahfesığmaz Mahallesi'nde 23 Ekim 2023'te müşteki M.N'yi darbedip cep telefonunu da gasbettiği iddiasıyla aynı gün tutuklanan sanık M.C. (17) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Damar Arıkoğlu Bulvarı üzerinde M.C'nin bir arkadaşı ile görüşme yapmak bahanesiyle M.N'den cep telefonunu aldığı ve daha sonra kaçmaya başladığı belirtildi.

        M.N'nin, M.C'yi yakalaması üzerine çıkan kavgada, sanığın müştekiyi darbettiği ve bıçakla yaralayarak kaçtığı anlatılan iddianamede, sanık M.C'nin "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.C'nin yargılanmasına Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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