Kozan'daki tenis turnuvası sona erdi

Belediye Başkanı Mustafa Atlı, sporun ve birlikteliğin önemini vurgulayarak, turnuvaya katılan herkesin dostluk ve spor ruhuyla bir araya gelmesinin Kozan'ın sosyal dokusuna olumlu katkılarda bulunduğunu kaydetti.

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