Kozan'daki tenis turnuvası sona erdi
Kozan'da düzenlenen "İlk Adımdan Kurtuluşa Kort Tenisi Turnuvası" sona erdi.
Kozan'da düzenlenen "İlk Adımdan Kurtuluşa Kort Tenisi Turnuvası" sona erdi.
Atatürk Parkı'nda düzenlenen turnuvanın final maçı oynandı.
Maçın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Belediye Başkanı Mustafa Atlı, sporun ve birlikteliğin önemini vurgulayarak, turnuvaya katılan herkesin dostluk ve spor ruhuyla bir araya gelmesinin Kozan'ın sosyal dokusuna olumlu katkılarda bulunduğunu kaydetti.
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