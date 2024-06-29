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        Kozan'daki tenis turnuvası sona erdi

        Kozan'da düzenlenen "İlk Adımdan Kurtuluşa Kort Tenisi Turnuvası" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 21:50 Güncelleme: 29.06.2024 - 21:50
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        Kozan'daki tenis turnuvası sona erdi
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        Kozan'da düzenlenen "İlk Adımdan Kurtuluşa Kort Tenisi Turnuvası" sona erdi.

        Atatürk Parkı'nda düzenlenen turnuvanın final maçı oynandı.

        Maçın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Mustafa Atlı, sporun ve birlikteliğin önemini vurgulayarak, turnuvaya katılan herkesin dostluk ve spor ruhuyla bir araya gelmesinin Kozan'ın sosyal dokusuna olumlu katkılarda bulunduğunu kaydetti.

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