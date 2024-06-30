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        Adana'da park halindeki saman yüklü tır yandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki saman yüklü tır, alev alarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 00:30 Güncelleme: 30.06.2024 - 00:30
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        Adana'da park halindeki saman yüklü tır yandı
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki saman yüklü tır, alev alarak kullanılamaz hale geldi.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik park alanında, sürücüsü Cüneyt Budak olan, plakası öğrenilemeyen saman yüklü tırda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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