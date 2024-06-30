Adana'da park halindeki saman yüklü tır yandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki saman yüklü tır, alev alarak kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki saman yüklü tır, alev alarak kullanılamaz hale geldi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik park alanında, sürücüsü Cüneyt Budak olan, plakası öğrenilemeyen saman yüklü tırda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
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