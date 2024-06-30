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        Çukurova'da aşırı sıcaklar hem ürünleri hem de mevsimlik işçileri olumsuz etkiliyor

        NURŞİN MAĞIN/SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da aşırı sıcaklar, hem ürünleri hem de tarım işçilerini olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:04 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:04
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        Çukurova'da aşırı sıcaklar hem ürünleri hem de mevsimlik işçileri olumsuz etkiliyor
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        NURŞİN MAĞIN/SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da aşırı sıcaklar, hem ürünleri hem de tarım işçilerini olumsuz etkiliyor.

        Pamuktan buğdaya, çeşitli sebzelerden meyvelere çok sayıda ürünün yetiştirdiği Çukurova'da 40 dereceyi aşan sıcak hava etkili oluyor.

        Karpuz, kavun, domates ve biber gibi ürünlerin toplanması için mevsimlik işçilerin mesaisini sürdürdüğü Çukurova'da ayçiçeğinde de hasada yaklaşıldı.

        Ekimi yapılan pamuk tarlalarında da çapa işlemlerinin sürdüğü ovadaki aşırı sıcaklar, hem çalışanları hem de büyük emekle yetiştirilen ürünleri etkiliyor.

        - "Sıcaktan dolayı bitki strese giriyor"

        Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, AA muhabirine, bu yıl haziranda olağanüstü sıcak yaşadıklarını söyledi.

        Sıcaktan narenciye, domates ve biber ürünlerinin zarar gördüğünü ifade eden Yeşilyaprak, "Sıcaktan dolayı bitki strese giriyor. Hayatını idame ettirmek için üzerindeki yükü yani meyvesini silkeliyor. Narenciye ağaçlarında bırakınız sadece meyve dökümünü, yapraklarda bile büzüşmeler var, yapraklarda bile kurumalar söz konusu." diye konuştu.

        Güneşin karpuz ve kavunlarda çürümeye neden olduğunu belirten Yeşilyaprak, henüz büyüme aşamasındaki pamuğun ise sıcağı sevdiği için zarar görmediğini anlattı.

        Yeşilyaprak, ürünlerin zarar görmesi nedeniyle verimde düşüşler olabileceğini dile getirdi.

        - Ayçiçeği de sıcaktan etkilendi

        Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nde 200 dönüm ayçiçeği eken üretici Abdullah Kaçar da bu ürünün susuz tarlada ekilebilme özelliğiyle tercih edildiğini söyledi.

        Yörede aşırı sıcakların ayçekirdeğinin dolduğu "kelle" denilen kısmın büyümesini durdurup küçük kalmasına neden olduğunu anlatan Kaçar, bunun da verimi etkileyeceğini belirtti.

        Ürünün hasadının yaklaştığını ifade eden Kaçar, şöyle konuştu:

        "İlkbaharda yağışlar çok güzeldi ama haziran ayında mevsim normallerinin üzerinde bir sıcak olduğu için hasatta sıkıntı bekliyoruz. Mahsulde bayağı bir verim kaybı olacak. Bu zamana kadar haziran ayında böylesi sıcak hava dereceleri görülmemişti. Bu da mahsulü yaktı. Her yıl dönümde 300-400 kilogram aldığımız verimin bu yıl 100 ile 150 kilogram arasında olacağını tahmin ediyoruz."

        - İşçilerin sıcak havada mesaisi sürüyor

        Pamuk tarlasında çapa yapan işçilerden Gülbahar Canbolat, sıcak havada çalışmanın kendilerini zorladığını belirtti.

        İşçilerden Cuma Karal da bu yıl sıcak hava ve nem nedeniyle adeta nefes alamadıklarını, şapka takarak güneş ışınlarından korunmaya çalıştıklarını anlattı.

        Ailesiyle Şanlıurfa'dan gelen Mehmet Örçin de 30 yıldan bu yana çalıştığını ve bu yılki gibi bir sıcağı daha önce hiç yaşamadığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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