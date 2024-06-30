Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kalır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde 28 Haziran'da Kerim Kalır, evinin önünde bulunduğu sırada bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

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