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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinin önünde tabancayla vurularak ağır yaralanan 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 13:14 Güncelleme: 30.06.2024 - 13:14
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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinin önünde tabancayla vurularak ağır yaralanan 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde 28 Haziran'da Kerim Kalır, evinin önünde bulunduğu sırada bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kalır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kalır'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından toprağa verilmek üzere Muş'a gönderildi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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