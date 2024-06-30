Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavına girdi

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için Adana'da uygulama sınavı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 15:02 Güncelleme: 30.06.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavına girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için Adana’da uygulama sınavı gerçekleştirildi.

        Menderes Spor Salonu ve Serinevler Spor Salonun'daki sınav, iki seans halinde 696 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

        Sınava giren ortaokul ve lise öğrencilerinden başarılı olanlar Adana Gençlik Merkezi ve Yüreğir Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyelerinde 3 yıl eğitim görme hakkı kazanacak.

        Atölyelerde öğrencilere, tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, ileri robotik, havacılık ve uzay teknolojileri, enerji teknolojileri, malzeme bilimi, uluslararası projeler ve nanoteknoloji alanlarında eğitim verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tartışma yaratacak açıklama
        Tartışma yaratacak açıklama
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        ABD'de polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü
        ABD'de polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"

        Benzer Haberler

        Evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Otomobil refüje çarpıp karşı şeride savruldu: 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobil refüje çarpıp karşı şeride savruldu: 1 ölü, 3 yaralı
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Çukurova'da aşırı sıcaklar hem ürünleri hem de mevsimlik işçileri olumsuz e...
        Çukurova'da aşırı sıcaklar hem ürünleri hem de mevsimlik işçileri olumsuz e...
        Öğretmen eşini öldürüp, bacanağını ağır yaralayan uzman çavuş tutuklandı
        Öğretmen eşini öldürüp, bacanağını ağır yaralayan uzman çavuş tutuklandı
        Adana'da park halindeki saman yüklü tır yandı
        Adana'da park halindeki saman yüklü tır yandı