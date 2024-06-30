Adana'da motosiklet sürücüsünün, park halindeki otomobile çarpıp kaçması kamerada

Otomobili hasar gören kişinin ise kaçan motosiklet sürücüsü hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kayıtlarda bölgeden geçen başka bir motosiklet sürücüsünün de yaralıya yardım ettiği görülüyor.

Görüntülerde, otomobile çarparak takla atan motosikletin sürücüsünün havada savrulup yere düşmesi ve bir süre hareketsiz kalması yer alıyor.

Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsünün, kontrolünü kaybederek kaldırımda park halinde bulunan otomobile çarpması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.