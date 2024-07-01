Adana'da yangın çıkan apartmanda bulunan kenevir serasıyla ilgili yakalanan kişi tutuklandı

Adana'da yangın çıkan apartmanda bulunan kenevir serasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Haziran'da kimsenin bulunmadığı merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde çıkan yangının ardından kenevir yetiştirmek için kurulan iki seranın bulunması üzerine araştırma başlattı.

İkamette inceleme yapan ekipler, serada yetiştirilen kenevirlerden elde edilen 6 kilo 644 gram esrar, 4,5 gram kokain ile 6 av tüfeği kartuşu buldu.

Narkotik ekipleri, daireyi kiraladıklarını belirlediği B.Ş.U. (21) ve A.Y.Ö'yü (19) yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerine giderek yangına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kimsenin bulunmadığı dairede iki ayrı odada iklimlendirme sistemi bulunan seralarda kenevir bitkisi yetiştirildiğini fark etmişti.

Ekiplerin ilk incelemesinde, bir odada kuruması için kovada istiflenen kenevir bitkisinin sigara veya benzeri cisimle temas etmesi sonucu yangının çıktığı belirlenmişti.

Polis ekipleri de olayla ilgili araştırma başlatmıştı.