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        Adana'da yangın çıkan apartmanda bulunan kenevir serasıyla ilgili yakalanan kişi tutuklandı

        Adana'da yangın çıkan apartmanda bulunan kenevir serasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 09:59 Güncelleme: 01.07.2024 - 09:59
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        Adana'da yangın çıkan apartmanda bulunan kenevir serasıyla ilgili yakalanan kişi tutuklandı
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        Adana'da yangın çıkan apartmanda bulunan kenevir serasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Haziran'da kimsenin bulunmadığı merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde çıkan yangının ardından kenevir yetiştirmek için kurulan iki seranın bulunması üzerine araştırma başlattı.

        İkamette inceleme yapan ekipler, serada yetiştirilen kenevirlerden elde edilen 6 kilo 644 gram esrar, 4,5 gram kokain ile 6 av tüfeği kartuşu buldu.

        Narkotik ekipleri, daireyi kiraladıklarını belirlediği B.Ş.U. (21) ve A.Y.Ö'yü (19) yakalamak için çalışma başlattı.

        Zanlılardan B.Ş U, polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli B.Ş.U, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 27 Haziran'da bir apartmanın üçüncü katındaki daireden duman yayılması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

        Olay yerine giderek yangına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kimsenin bulunmadığı dairede iki ayrı odada iklimlendirme sistemi bulunan seralarda kenevir bitkisi yetiştirildiğini fark etmişti.

        Ekiplerin ilk incelemesinde, bir odada kuruması için kovada istiflenen kenevir bitkisinin sigara veya benzeri cisimle temas etmesi sonucu yangının çıktığı belirlenmişti.

        Polis ekipleri de olayla ilgili araştırma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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