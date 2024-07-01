Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık V.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Hanedan Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde poşete sakladığı uyuşturucuyu otomobil ile yanına gelen kişilere satarken yakalandığını belirtti.
Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak, V.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen V.A. tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı V.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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