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        Kavgaya karışınca yakalanan sanık, polis merkezinde de gözaltı odasına zarar vermiş

        Adana'da kavgaya karıştığı için yakalanan sanık hakkında, götürüldüğü İncirlik Polis Merkezinin gözaltı odasının kapı kolunu ve pencerenin demir korkuluğunu kırdığı gerekçesiyle "kamu malına zarar verme" suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:45 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:45
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        Kavgaya karışınca yakalanan sanık, polis merkezinde de gözaltı odasına zarar vermiş
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        Adana'da kavgaya karıştığı için yakalanan sanık hakkında, götürüldüğü İncirlik Polis Merkezinin gözaltı odasının kapı kolunu ve pencerenin demir korkuluğunu kırdığı gerekçesiyle "kamu malına zarar verme" suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Polis Merkezinin gözaltı odasına 23 Mayıs 2023'te zarar verdiği tespit edilen tutuksuz sanık H.A.T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanığın İncirlik Sağlık Ocağı önünde bir kavgaya karıştığı belirtildi.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekiplerince H.A.T'nin gözaltına alındığı anlatılan iddianamede, sanığın işlemleri için İncirlik Polis Merkezine götürüldüğü ifade edildi.

        İddianamede, sanığın konulduğu gözaltı odasının kapısını tekmelediği, iç tarafta bulunan demir kapı kolunu ve pencerenin dışındaki korkuluğun demirini kırarak kamu malına zarar verdiği anlatıldı.

        Sanığın eyleminin kamera kaydıyla tespit edildiği ve olayın görüntü izleme tutanağında da anlatıldığı belirtilerek, H.A.T'nin "kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılaması Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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