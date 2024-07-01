Kavgaya karışınca yakalanan sanık, polis merkezinde de gözaltı odasına zarar vermiş

Sanığın eyleminin kamera kaydıyla tespit edildiği ve olayın görüntü izleme tutanağında da anlatıldığı belirtilerek, H.A.T'nin "kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Adana'da kavgaya karıştığı için yakalanan sanık hakkında, götürüldüğü İncirlik Polis Merkezinin gözaltı odasının kapı kolunu ve pencerenin demir korkuluğunu kırdığı gerekçesiyle "kamu malına zarar verme" suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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