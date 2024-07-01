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        Adana'da 30 kadın aşçılık eğitimi aldı

        Adana'da "Her Yer Evimin Mutfağı" projesi kapsamında 30 kadına aşçılık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:24 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:24
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        Adana'da 30 kadın aşçılık eğitimi aldı
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        Adana'da "Her Yer Evimin Mutfağı" projesi kapsamında 30 kadına aşçılık eğitimi verildi.

        Yüreğir Kaymakamlığı, Adana Şefler Kulübü ve Yüreğir Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Kiremithane Aile Destek Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, aşçılık eğitimini tamamlayan kadınlar köfte ekmek yaptı.

        Etkinliğe katılan Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, 30 kursiyere aşçılık eğitimi verildiğini söyledi.

        Gastronomi kenti olan Adana'nın bu alandaki potansiyelini ortaya çıkaracak önemli bir projeye imza attıklarını belirten Aksu, kentin en önemli işletmelerinde kadınlara istihdam oluşturacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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