Adana'da 30 kadın aşçılık eğitimi aldı

Gastronomi kenti olan Adana'nın bu alandaki potansiyelini ortaya çıkaracak önemli bir projeye imza attıklarını belirten Aksu, kentin en önemli işletmelerinde kadınlara istihdam oluşturacaklarını kaydetti.

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