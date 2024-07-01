Adana'da FETÖ davasında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, "FETÖ ile bir bağlantım yoktur. Örgütsel konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, örgüt elebaşının talimatı sonrası sanığın Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını, örgüte ait evlerde kaldığını, FETÖ'ye ait evlerde kalan öğrencilerle ilgilendiğini ve "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu belirterek, V.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

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