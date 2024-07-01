Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Olukkoyağı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Tarsus Orman İşletme Şefliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
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