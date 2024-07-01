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        Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 22:22 Güncelleme: 01.07.2024 - 22:22
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        Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Olukkoyağı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye Tarsus Orman İşletme Şefliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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