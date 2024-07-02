Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Narkotik ekipleri, ele geçirilen uyuşturucularla ilgili E.A, T.Ö, B.T, M.M, C.O.K. ve M.T'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 17,72 gram sentetik uyuşturucu ve 7 kök Hint keneviri bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik yaptığı araştırmayla 6 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

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