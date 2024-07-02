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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Adana'da polisin uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 09:51 Güncelleme: 02.07.2024 - 09:51
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Adana'da polisin uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik yaptığı araştırmayla 6 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

        Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt, Yüreğir ilçesindeki Dadaloğlu ve Çukurova ilçesindeki Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan ikametlere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 17,72 gram sentetik uyuşturucu ve 7 kök Hint keneviri bulundu.

        Narkotik ekipleri, ele geçirilen uyuşturucularla ilgili E.A, T.Ö, B.T, M.M, C.O.K. ve M.T'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A, T.Ö. ve B.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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