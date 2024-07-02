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        Adana'da boşandığı eşini öldüren kişi intihar etti

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, boşandığı eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 10:37 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:37
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        Adana'da boşandığı eşini öldüren kişi intihar etti
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, boşandığı eşini öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde Ramazan Yener (32), boşandığı eşi İklim Altınsoy'un (28) evine gitti.

        Buradaki tartışmanın ardından Altınsoy'a av tüfeğiyle ateş eden Yener, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Altınsoy ve Yener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yener ve Altınsoy'un iki çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

        İki kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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