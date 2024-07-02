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        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde, bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:01
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        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kuyubeli Mahallesi'nde Ali Ünlü'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Evden buğday deposuna sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında, ev ve buğday deposu kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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