Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde, bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde, bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Kuyubeli Mahallesi'nde Ali Ünlü'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evden buğday deposuna sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında, ev ve buğday deposu kullanılamaz hale geldi.
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