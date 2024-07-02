Adana'da apartmanda dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Urlu, yanan dairede bir kişinin kaldığının belirtilmesi üzerine içeriye girdiğini, kimseyle karşılaşmadığını, daha sonra apartman sakinlerini binadan çıkmaları için uyardığını kaydetti.

Yanan dairenin karşısında ikamet eden Ahmet Urlu, gazetecilere, sabah işe gideceği sırada komşusunun dairesinde çıkan yangını fark ettiğini, açık kapıdan içeriye baktığında mutfaktan yayılan alevleri gördüğünü söyledi.

Toros Mahallesi'nde 10 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

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