Adana'da çıkan anız yangını zeytinlik ve ormanlık alana sıçradı
Adana'nın Kozan ilçesinde zeytin bahçesi ve ormanlık alana sıçrayan anız yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde zeytin bahçesi ve ormanlık alana sıçrayan anız yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Örendere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Yangın, kısa sürede yakındaki zeytin bahçesi ve ormanlık alana da sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine söndürme helikopteri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Bazı mahalleliler de ekiplerin söndürme çalışmalarına yardımcı oluyor.
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