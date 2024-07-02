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        Adana'da kaldığı barakada uyuşturucu ele geçirilen sanığa 15 yıl hapis

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, narenciye bahçesinde kaldığı barakada uyuşturucu ele geçirilen sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:51 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:51
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        Adana'da kaldığı barakada uyuşturucu ele geçirilen sanığa 15 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, narenciye bahçesinde kaldığı barakada uyuşturucu ele geçirilen sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık O.D. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, ihbar üzerine polis ekiplerince Hadırlı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde, sanığın kaldığı barakadaki aramada 87 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, barakada uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi de bulunduğunu kaydederek, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık O.D, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü. Kimseye uyuşturucu satmadığını savunan O.D, "Ele geçirilen uyuşturucu bana ait değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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