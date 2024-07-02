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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan anız yangını zeytinlik ve ormanlık alana sıçradı

        Adana'nın Kozan ilçesinde zeytin bahçesi ve ormanlık alana sıçrayan anız yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:10 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:10
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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan anız yangını zeytinlik ve ormanlık alana sıçradı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde zeytin bahçesi ve ormanlık alana sıçrayan anız yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Örendere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Yangın, kısa sürede yakındaki zeytin bahçesi ve ormanlık alana da sıçradı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine söndürme helikopteri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bazı mahalleliler de ekiplerin söndürme çalışmalarına yardımcı oldu.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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