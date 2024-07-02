GÜNCELLEME - Adana'da çıkan anız yangını zeytinlik ve ormanlık alana sıçradı

Bazı mahalleliler de ekiplerin söndürme çalışmalarına yardımcı oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine söndürme helikopteri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, kısa sürede yakındaki zeytin bahçesi ve ormanlık alana da sıçradı.

Örendere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde zeytin bahçesi ve ormanlık alana sıçrayan anız yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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