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        Adana Büyükşehir Belediyesinin ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla ilgili 11 sanığa dava

        Adana Büyükşehir Belediyesinin 60 milyon liranın üzerindeki reklam ihalelerine fesat karıştırdıkları ve rüşvet alıp verdikleri iddiasıyla 5'i tutuklu 11 sanık hakkında 7 ila 19 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:40 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:40
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        Adana Büyükşehir Belediyesinin ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla ilgili 11 sanığa dava
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        Adana Büyükşehir Belediyesinin 60 milyon liranın üzerindeki reklam ihalelerine fesat karıştırdıkları ve rüşvet alıp verdikleri iddiasıyla 5'i tutuklu 11 sanık hakkında 7 ila 19 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Tutuklu sanıklar Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından M.S. belediye çalışanı M.İ.T. ile reklam ajansı sahipleri ve temsilcileri S.D, S.A, T.C.O. ile tutuksuz belediye bürokratı M.D, U.Ş. Y.Y, M.İ, C.K. ve M.F.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianame, Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, 60 milyon liranın üzerindeki reklam ihalelerine fesat karıştırdıkları ve rüşvet alıp verdikleri iddia edilen sanıkların savunmaları, Emniyet Müdürlüğüne konuyla ilgili yapılan ihbar, ihalelere ilişkin bilirkişi raporu, dijital materyallerdeki inceleme tutanakları, fesat karıştırıldığı iddia edilen 11 ihale ve rüşvete dair bilgiler ile WhatsApp yazışmaları yer aldı.

        Tutuklu sanıklar M.S, M.İ.T, S.D, S.A. ve T.C.O. ile tutuksuz M.D. hakkında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan 7'şer yıla ve "rüşvet alıp vermek" suçundan 12'şer yıla kadar olmak üzere toplamda 19'ar yıla kadar hapis cezası talep edildiği iddianamede belirtildi.

        İddianamede, diğer sanıklar Y.Y, M.İ, C.K, M.F.G. ve U.Ş. hakkında ise "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

        - Operasyon

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" yönünde Nisan 2022'de yapılan ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatmıştı.

        Bu kapsamda 18 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından M.S'nin de aralarında olduğu 11 zanlıyı gözaltına almıştı.

        Şüphelilerden M.S, Büyükşehir Belediyesi çalışanı M.İ.T. ile reklam ajansı sahipleri ve temsilcileri olan S.D, S.A, T.C.O. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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