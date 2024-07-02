Adana Büyükşehir Belediyesinin ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla ilgili 11 sanığa dava

Adana Büyükşehir Belediyesinin 60 milyon liranın üzerindeki reklam ihalelerine fesat karıştırdıkları ve rüşvet alıp verdikleri iddiasıyla 5'i tutuklu 11 sanık hakkında 7 ila 19 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Tutuklu sanıklar Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından M.S. belediye çalışanı M.İ.T. ile reklam ajansı sahipleri ve temsilcileri S.D, S.A, T.C.O. ile tutuksuz belediye bürokratı M.D, U.Ş. Y.Y, M.İ, C.K. ve M.F.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianame, Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 60 milyon liranın üzerindeki reklam ihalelerine fesat karıştırdıkları ve rüşvet alıp verdikleri iddia edilen sanıkların savunmaları, Emniyet Müdürlüğüne konuyla ilgili yapılan ihbar, ihalelere ilişkin bilirkişi raporu, dijital materyallerdeki inceleme tutanakları, fesat karıştırıldığı iddia edilen 11 ihale ve rüşvete dair bilgiler ile WhatsApp yazışmaları yer aldı.

Tutuklu sanıklar M.S, M.İ.T, S.D, S.A. ve T.C.O. ile tutuksuz M.D. hakkında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan 7'şer yıla ve "rüşvet alıp vermek" suçundan 12'şer yıla kadar olmak üzere toplamda 19'ar yıla kadar hapis cezası talep edildiği iddianamede belirtildi.