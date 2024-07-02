Adana'da ahşap panel fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) bir ahşap panel üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (AOSB) bir ahşap panel üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
AOSB'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Güvenlik güçleri de çevrede önlem alıyor.
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