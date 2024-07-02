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        Adana'da ahşap panel fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) bir ahşap panel üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 17:03 Güncelleme: 02.07.2024 - 17:03
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        Adana'da ahşap panel fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (AOSB) bir ahşap panel üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        AOSB'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

        Güvenlik güçleri de çevrede önlem alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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