GÜNCELLEME - Adana'da ahşap panel fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin fabrikadaki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri ve arazözler de destek verdi.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu sırada çevrede güvenlik önlemi alındı.

AOSB'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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