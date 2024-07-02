Adana'da depremde yıkılan Özgür Apartmanı'nın 2 müteahhidinin yargılanması sürdü

Adana'daki Özgür Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasına ilişkin dava kapsamında, müteahhit 2 kardeşin tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanıklardan Mahmut A. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Murat A. ise mahkemeye katılmadı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Mahmut A, binanın yapımıyla ilgili herhangi bir sorumluluğunun olmadığını öne sürerek, kendisinin o dönemde imza yetkisinin bulunmadığını söyledi.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten Mahmut A. şöyle devam etti:

"Önceki savunmalarımda da tekrar ettiğim gibi ben daha çok şirketin büro işleriyle ilgileniyordum. Binadan alınan karot numuneleri yanlış alınmıştır. Usulüne uygun karot toplama işlemi yapılmamıştır. AFAD teknisyeni soruşturma sürecinde 'yetkililer karot numunesi almaya geldiklerinde depremden 48 saat sonra iş makinaları enkaz kaldırma işlemlerine devam ediyordu' şeklinde bir beyanı mevcuttur. Yani enkaz üzerinde çok sayıda iş makinası olduğunu bizzat söylüyor. Bu durum beton dayanımını örselemiştir. Binanın inşaatı üzerinden 28 yıl geçmiştir. O binada oturanlar ne gibi tadilatlar yaptırdı bilmiyorum. Çünkü apartman sakinlerinden Ç.Ö'nün binanın dam kısmına beton döküldüğüne dair beyanları olmuştu. Ayrıca ben 1998-2003 yılları arasında şirketle ilgili imza yetkisi olan birisiyim. Binanın yapıldığı 1993-1995 yılları arasında imza yetkim yoktur. Bu binayla ilgili benim sorumluluğum da yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."