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        Adana'da depremde yıkılan Özgür Apartmanı'nın 2 müteahhidinin yargılanması sürdü

        Adana'daki Özgür Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasına ilişkin dava kapsamında, müteahhit 2 kardeşin tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 20:34 Güncelleme: 02.07.2024 - 20:34
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        Adana'da depremde yıkılan Özgür Apartmanı'nın 2 müteahhidinin yargılanması sürdü
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        Adana'daki Özgür Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasına ilişkin dava kapsamında, müteahhit 2 kardeşin tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanıklardan Mahmut A. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Murat A. ise mahkemeye katılmadı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Mahmut A, binanın yapımıyla ilgili herhangi bir sorumluluğunun olmadığını öne sürerek, kendisinin o dönemde imza yetkisinin bulunmadığını söyledi.

        Suçlamaları kabul etmediğini belirten Mahmut A. şöyle devam etti:

        "Önceki savunmalarımda da tekrar ettiğim gibi ben daha çok şirketin büro işleriyle ilgileniyordum. Binadan alınan karot numuneleri yanlış alınmıştır. Usulüne uygun karot toplama işlemi yapılmamıştır. AFAD teknisyeni soruşturma sürecinde 'yetkililer karot numunesi almaya geldiklerinde depremden 48 saat sonra iş makinaları enkaz kaldırma işlemlerine devam ediyordu' şeklinde bir beyanı mevcuttur. Yani enkaz üzerinde çok sayıda iş makinası olduğunu bizzat söylüyor. Bu durum beton dayanımını örselemiştir. Binanın inşaatı üzerinden 28 yıl geçmiştir. O binada oturanlar ne gibi tadilatlar yaptırdı bilmiyorum. Çünkü apartman sakinlerinden Ç.Ö'nün binanın dam kısmına beton döküldüğüne dair beyanları olmuştu. Ayrıca ben 1998-2003 yılları arasında şirketle ilgili imza yetkisi olan birisiyim. Binanın yapıldığı 1993-1995 yılları arasında imza yetkim yoktur. Bu binayla ilgili benim sorumluluğum da yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."

        Beyanı alınan müşteki C.Ç. ise huzurda bulunan sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanığın öne sürdüğü zaman diliminde iş makinalarının enkaz üzerinde bulunduğu iddiası doğru değildir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

        Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

        Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        Pazarcık merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan, 4 kişinin öldüğü Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı'nın müteahhitleri Mahmut ve Murat A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan, 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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