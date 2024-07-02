Adana'da çöp toplama alanında çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Pozantı ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akçatekir Mahallesindeki çöp dökülen alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
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