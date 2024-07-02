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        Adana'da çöp toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Pozantı ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 20:38 Güncelleme: 02.07.2024 - 20:38
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        Adana'da çöp toplama alanında çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Akçatekir Mahallesindeki çöp dökülen alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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