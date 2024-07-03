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        Adana'da iş yerinde tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan sanığa dava

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki bir iş yerinde, tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan tutuklu sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 09:33 Güncelleme: 03.07.2024 - 09:33
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        Adana'da iş yerinde tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan sanığa dava
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki bir iş yerinde, tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan tutuklu sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Acıdere Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Y.S'nin (24), kavgada silahla ağır yaralanmasıyla ilgili 12 Ekim 2023'te tutuklanan B.K. (20) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Savcılıkça hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aynı iş yerinde çalışan Y.S. ile B.K'nin iş bölümü sebebiyle zaman zaman tartıştıkları belirtildi.

        İddianamede, olay günü B.K'nin iş yerinde müşteki Y.S'ye küfretmesi üzerine tekrar tartışma çıktığı ve diğer çalışanların araya girmesi üzerine tarafların ayrıldığı ifade edildi.

        B.K'nin daha sonra iş yerine sakladığı tabancayla 1 el ateş ederek hayati tehlike geçirecek şekilde Y.S'yi ağır yaralayıp olay yerinden kaçtığı aktarılan iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Hakkınndaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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