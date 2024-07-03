Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 34 zanlı tutuklandı

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 7 kilo 970 gram esrar, 1763 uyuşturucu etkili hap, 1690 gram sentetik uyuşturucu, 127 kök Hint keneviri ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

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