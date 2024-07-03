Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 34 zanlı tutuklandı

        Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 46 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 34 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 46 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-29 Haziran'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.

        Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 7 kilo 970 gram esrar, 1763 uyuşturucu etkili hap, 1690 gram sentetik uyuşturucu, 127 kök Hint keneviri ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

        Narkotik ekipleri, adreslerdeki 46 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 34'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "Dezenflasyon süreci başladı"
        "Dezenflasyon süreci başladı"
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        "Gurur duyuyorum"
        "Gurur duyuyorum"
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        "İlk darbeyi ben vurdum!" Çekiçli sopalı vahşetin ifadesi!
        "İlk darbeyi ben vurdum!" Çekiçli sopalı vahşetin ifadesi!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı!
        O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!

        Benzer Haberler

        Adana'da evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Adana'da evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapi...
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapi...
        Prefabrik ev yaptığı halası 300 bin lirayı vermeyince tepki gösterdi, öldür...
        Prefabrik ev yaptığı halası 300 bin lirayı vermeyince tepki gösterdi, öldür...
        Adana'da iş yerinde tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan sanığa dava
        Adana'da iş yerinde tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan sanığa dava
        Baba ile 2 oğlu, 'miras' tartışmasında akrabaları anne ile 2 kızını darbett...
        Baba ile 2 oğlu, 'miras' tartışmasında akrabaları anne ile 2 kızını darbett...
        Adana'da çöp toplama alanında çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da çöp toplama alanında çıkan yangın söndürüldü